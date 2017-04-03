هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي

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أشاد البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، قائلًا إنه لم يبلغ بعد مستوى النجم الأرجنتيني في المهارة.

وتحدث هازارد لصحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية: "بالنسبة لي، الفنانون هم زيدان ورونالدينيو، وأيضًا ريكيلمي. بطريقة التحرك وبالتمريرات".

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وتابع عن نجم برشلونة: «ثم هناك ميسي، ما يفعله بالكرة رهيب.. أنا؟ أنا لا أظن أني بهذه المثابة والدرجة، وأقولها مرة أخرى للناس، حقيقة أنا لا أرى أني فنان».

يذكر أن إيدين هازارد يقدم موسمًا استثنائيًا مع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، وقد سجل 11 هدفًا حتى الآن وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال هذا الموسم.