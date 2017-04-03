احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور"

شيماء مصطفى

من المعروف أن أطفال التوحد لديهم مشكلة في التركيز والحركة، لذلك لابد على كل أم لديها طفل مصاب بالتوحد أن تكون على حذر من المأكولات والمشروبات التي يتناولها الأطفال، ونوهت بالعديد من الشركات أن منتجاتها قد تؤثر على الحركة والتركيز.

لابد على كل أم أن تقرأ هذه التنويهات الموجودة على العديد من المنتجات والحلويات التي يأكلها الأطفال، لذلك حذرت الدكتورة هلا عز، من تناول هذه الشيكولاتة والمنتجات الموجودة بالصور وقراءة التنويهات بأنها تؤثر سلبًا على الحركة والتركيز ونشاط الأطفال والتي يجب ان يبتعد عنها أطفال التوحد لأنها تدهور حالتهم الصحية.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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