ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية

شيماء مصطفى

مع انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والشهيرة بـ "miss eco international "، بمصر للعام الثانى على التوالى حرصت الملكات على قضاء أوقات سعيدة مع بعضهن البعض حيث جمعن بين مختلف جنسيات العالم .

ولم تترك الملكات البالغ عددهن 63 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم ، فرصة للسعادة والاستمتاع بأوقاتهن بمصر وتحديدا محافظة الإسكندرية، ومن بينهن ستيفانى ملكة جمال كوستاريكا للسياحة، التى قامت بالرقص فى أتوبيس الفتيات أثناء رحلتهن لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية اليوم الإثنين، لتظهر مدى براعتها به الأمر الذى أبهر القائمين على المسابقة فقاموا ببثه على الصفحة الرسمية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة .

ملكات جمال السياحة والبيئة

وتمثل مصر بالمسابقة العالمية، ريوان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، هذا العام بعدما حصلت على اللقب العام الماضى بحفل ختام ملكة جمال مصر للعالم، وتنافس ريوان بالمسابقة 80 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم، لم تصل بعضهن إلى مصر حتى الآن.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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