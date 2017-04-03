أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية

Google+ Print
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية

مع انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والشهيرة بـ "miss eco international "، بمصر للعام الثانى على التوالى حرصت الملكات على قضاء أوقات سعيدة مع بعضهن البعض حيث جمعن بين مختلف جنسيات العالم .
 
ولم تترك الملكات البالغ عددهن 63 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم ، فرصة للسعادة والاستمتاع بأوقاتهن بمصر وتحديدا محافظة الإسكندرية، ومن بينهن ستيفانى ملكة جمال كوستاريكا للسياحة، التى قامت بالرقص فى أتوبيس الفتيات أثناء رحلتهن لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية اليوم الإثنين، لتظهر مدى براعتها به الأمر الذى أبهر القائمين على المسابقة فقاموا ببثه على الصفحة الرسمية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة .
 

ملكات جمال السياحة والبيئة

وتمثل بالمسابقة العالمية، ريوان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، هذا العام بعدما حصلت على اللقب العام الماضى بحفل ختام ملكة جمال مصر للعالم، وتنافس ريوان بالمسابقة 80 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم، لم تصل بعضهن إلى مصر حتى الآن.
ملكات جمال السياحة والبيئة

المصدر : اليوم السابع

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص