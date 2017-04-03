براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة حسام الدين 37 سنة، كبابجي، من تهمة سرقة علبتين شيكولاتة من محل شهير في الجيزة.

قال المحامي محمود عرابي، دفاع المتهم حسام الدين، والذي اشتهر بـ «سارق الشيكولاتة»، إن ما حدث مع موكله كان للتشهير به، وإنه لن يأتي جلسة اليوم منعًا لظهوره في الإعلام.

وأضاف «عرابي»، أن موكله كان يعمل بأحد المحلات بمنطقة بولاق الدكرور وتم طرده بعد التشهير به عبر وسائل الإعلام والصحف، مؤكدًا أن المتهم حسام الدين ليس مريضًا نفسيًا مثلما أُشيع، وأنه بكامل قواه العقلية.

وأوضح المحامي أن موكله لم يكن مدمنا للشيكولاتة لكي يسرق بـ5000 جنيه من تلك الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بالتشهير به بعدما فشلت في التصالح معه مقابل 2000 جنيه، ولجأت للإعلام والقضاء مستغلة نفوذها.

وطالب محامي المتهم، وسائل الإعلام بعدم التشهير بموكله، مناشدًا أهل الخير سرعة إيجاد عمل لموكله لأنه يعول أسرة مكونة من 4 بنات وأب مريض.

وكانت شركة «بيم» قالت إنه «خلال الفترة الماضية تعرضت فروعنا إلى سرقات متعددة بشكل احترافي وبصورة شبه يومية، وحولتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرقة صغيرة بسبب الفقر وهو أمر مناقض تماما للحقيقة».

وأضافت أن "ما حدث في الواقع أن هذا الرجل تردد على بعض من فروعنا وسرق «علب شيكولاتة» وليس قطعة واحدة لابنه كما ذكر، وكان بمفرده تماما وليس معه أي أطفال، وكان مبلغ كمية الشيكولاتة التي سرقها من فروعنا 5 آلاف جنيه، وباعها إلى المحال الصغيرة، ولا نستطيع التصريح عن اسم الرجل ولا نشر الصور والفيديوهات التي تثبت وقائع السرقات لأسباب قانونية".

وكانت النيابة قد استمعت خلال التحقيقات لأقوال مدير الماركت، والذى قال إن المتهم سرق قبل فترة طويلة فرعاً تابعا للماركت، وتم تصوير واقعة السرقة بالكاميرات، وتحفظ رجال الأمن على المتهم، إلا أنهم قرروا إخلاء سبيله بعدما أبدى أسفه وندمه على فعلته وتعهد بعدما تكرار الأمر مرة أخرى.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم يوم الواقعة دخل محل "ب" فرع الجيزة، وسرق علبتين شيوكولاتة، وتم التقاط صوره بالكاميرات أثناء السرقة، فتم القبض عليه بواسطة رجال الأمن، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة، وحرروا محضرا ضده اتهموه فيه بالسرقة، وتم إرفاق مقاطع فيديو لواقعة السرقة بالتحقيقات.