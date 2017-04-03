صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009

شيماء مصطفى

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عقد مباحثات مع "أحد أهم شركاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه خرج من الجناح الغربى لتحية الرئيس المصرى.

وأضافت الصحيفة أن السيسى أول رئيس دولة مصرى يقوم بزيارة مماثلة منذ 2009، وسط حرس شرف يحملون أعلام تمثل الـ50 ولاية أمريكية.

وقالت إن الزيارة تعكس التناقض الواضح بين إدارة ترامب وإدارة سلفه، باراك أوباما فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر . وكان مسئول فى البيت الأبيض أكد أن هذه الزيارة فرصة لإعادة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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