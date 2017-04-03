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ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي

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ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي

فى كسر لبروتوكول يحرص عليه كافة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، اعتذر الرئيس الأمريكى دونالد ـ بحسب ما نشرته سى إن إن ـ عن افتتاح دورى البيسبول، للقاء الرئيس عبدالفتاح الذى يزور الولايات المتحدة.
 
وقالت الشبكة فى تقرير لها قبل قليل "إن ترامب لم يذهب لإفتتاح دورى البيسبول كعادة الرؤساء فى الولايات المتحدة، وذلك لإستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى البيت الأبيض.. إن مسئولى البيت الأبيض عللوا إعتذار ترامب عن إفتتاح موسم البيسبول لتزامنه مع جدول أعمال الرئيس.
 
وأشارت "س.إن.إن" إلى أن المباراة الأولى فى الموسم بين فريقى "واشنطن ناشونالز" و"ميامى مارلينز"، ستنطلق فى تمام الساعة 1:05 ظهرا فى الوقت يعقد فيه ترامب والسيسي مباحثاتهما فى الوقت الحالى.
 
المصدر : اليوم السابع

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