اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

هرم جديد اكتشفته وزارة الأثار، اليوم الإثنين، في منطقة دهشور الأثرية بالجيزة، يعود إلى الأسرة الفرعونية الثالثة عشرة، وشيد قبل 3700 عام.

هذا الهرم عثر عليه الأثريون المصريون في جبانة دهشور قرب الهرم المنحني للملك سنفرو، مؤسس الأسرة الفرعونية الرابعة، ووالد الملك خوفو الذي شيد أكبر أهرامات الجيزة الثلاثة.

وحسب بيان وزارة الأثارة،" فإن الهرم في حالة جيدة من الحفظ، وهو عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوى سطح الأرضية، ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب".

وبذلك تضيف وزارة الأثار الهرم الجديدة إلى قائمة الأهرامات الموجودة في مصر ، والتي تبلغ عددها حوالي 122 هرم تقريبًا، إلا أن الكثير منا لا يعرف شيئَا عن هذه الأهرامات، لا سيما أهرامات الجيزة الثلاثة (خوفو وخفرع ومنقرع) الشهيرة.

وبينت الأهرامات المصرية على خط واحد يمتد من أبو رواش بالجيزة حتى هوارة على مشارف الفيوم، وهي بنايات ملكية بناها قدماء المصريين في الفترة من سنة 2630 ق.م. وحتي سنة 1530 ق.م/ وكانت مقابر للملوك والملكات.

وقد تدرج بناؤها من هرم متدرج كهرم الملك زوسر (3630 ق.م. – 2611ق.م.) بسقارة إلي هرم مسحوب الشكل في شكل هرمي كأهرامات الجيزة.

وفي سطور يلقي "اليوم الجديد" الضوء على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر.

هرم زوسر

هرم زوسر أو المعروف باسم الهرم المدرج في سقارة، هو أول هرم تم بناؤه عن طريق امحوتب في عهد الملك زوسر.

ويعتبر هرم سقارة جزءًا من مجموعة المقابر التي شملت المعابد والساحات، وتم بناء غرف الدفن الفعلية تحت الارض لمنع لصوص المقابر من سرقة القطع الأثرية التي دفنت مع الملك.

وكان الهدف من بناء ذلك الهرم أن يكون مصطبة بحيث تكون بنية مستطيلة كبيرة مصممة لحماية مومياء الفرعون، ولكن تم استكمال البناء بشكل هرمي بعد مرور وقت طويل حتى اصبح طول هرم سقارة حوالي 204 قدم ومكون من ست طبقا.

هرم سنفرو

كما أن هناك هرم سنفرو الموجود في منطقة دهشور، وهو سلس الجانبين ، وتم بناؤه في عهد الأسرة الرابعة ما بين 2680 – 2560، قبل الميلاد من قبا الفرعون سنفرو، وهرم سنفرو يبلغ ارتفاعه 344 قدم وهو على شكل قوس.

أهرامات الجيزة الثلاثة

أما الأهرامات الأشهر في مصر هي أهرامات الجزة الثلاثة، وهي (هرم خوفو، وخفرع، ومنقرع)، وبنيت بين فترة (2630- 1530) ق.م، على يد القدماء المصريين، لتكون مكان سكن ملوكهم بعد الموت، فكانت تشيد من الأحجار الكبيرة، وتجهز تجهيزاً كاملاً، وتوضع فيها الكنوز والممتلكات وحتى الأدوات البسيطة التي باعتقادهم سيستخدمها الملك بعد الموت.

فهرم الملك خوفو وهو أكبر الأهرامات التي تم بناءها كان في عام 2550 في الجيزة في عهد الملك خوفو.

ويغطي الهرم الأكبر مساحة تصل إلى 13 فدان عند قاعدته، وارتفاع الهرم الأكبر تصل الى 481 قدم وقت بناءه، ويوجد ثلاث غرف للدفن داخله.

بعد ذلك قام ابن الملك خوفو وهو خفرع ببناء هرم آخر بالقرب من الهرم الأكبر، ويطلق عليه هرم حفرع، وثم قام منقرع الحاكم السادس من الأسرة الرابعة ببناء ثالث الأهرامات الضخمة في الجيزة وكان هرم منقرع لا يزيد عن عشر حجم هرم خفرع.

أهرامات مدينة الأهرام

و بمدينة الأهرام توجد أيضا أهرامات أخرى أصغر حجما بجوار هرم الملك أوناس لدفن الملكات. ونقشت على جدران حجرة دفن الملك (ثم الملكات بعد ذلك) "متون الأهرام

الأهرامات الشامخة

في حين أن هناك الأهرامات الشامخة بمنطقتي دهشور والجيزة ويطلق عليها غالبًا أهرام منطقة منف، وكان الغرض منها تشييدها إبعاد الناهبين وتضليلهم، وحجم بناء الهرم لا تتناسب ضخامته مع ممراته وحجراته.