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فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه»

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فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه»

طمأن الفنان تامر هجرس، محبيه على حالته الصحية، لافتًا إلى أنه خضع لجراحة كبيرة قبل أيام في ألمانيا بعد إصابته بشرخ في العمود الفقري، قائلًا: «كانت فقرة في ظهري فيها شرخ من وأنا صغير، وبمرور السنين اتكسرت تمامًا، وحصلي شلل في رجليّ».

 
أضاف هجرس، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه «شعر بتوتر بعدما أكد له الأطباء الألمان أن صحته في خطر، وتوجه على الفور لأحد المستشفيات الشهيرة هناك لكي يخضع للجراحة». تابع أنه مازال يشعر ببعض الألم بعد الجراحة، كما أنه لا يقوى على تحريك يده بسهولة، مشيرًا إلى أن «الأطباء أكدوا له أنه سيشعر بتحسن يومًا بعد يوم، ولا داعي للخوف، وبالفعل بدأت الحركة والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي، ولكن مازال أمامي 3 أشهر حتى أكون سليمًا 100%». 
 
أوضح أن الأطباء أكدوا له أن حجم الشرخ ازداد بسبب ذهابه المتكرر إلى الجيم والقيام بالتمارين الرياضية، متابعًا: «أنا راضي بكل اللي يجيبه ربنا، وكل شيء له حكمة فيه، والمحنة جعلتني أكثر قوة، وأنا قريب من ربنا وراضي ومبسوط بحياتي، والحمد لله ربنا نجاني».
 
وكشف عن حدوث خطأ طبي أثناء الجراحة، مما استدعى بقاءه في غرفة العمليات لمدة 10 ساعات بدلًا من ثلاث ساعات، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار زوجته وبناته، مشدّدًا على أنه تحمل الكثير من أجل ألا تراه أسرته في موقف ضعف. 
 
 
المصدر : التحرير

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