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وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

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وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

مصراوي Masrawy

الدكتور علي المصيلحي

كتبت- عايدة رضوان:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن معايير تنقية البطاقات التموينية، والمُقرر وضعها من قِبل لجنة العدالة الاجتماعية المُشكلة من أربع وزارات هي "التموين، والتخطيط، والمالية، والتضامن"، ستخضع للحوار المجتمعي قبل إقرارها.

وأشار "المصيلحي"، إلى أن ضبط منظومة الدعم تعتمد على ثلاث آليات، وهي تحديد الشرائح المستحقة من المواطنين، وتحديد عناصر الدعم، فضلًا عن التسعير الحقيقي لكل خدمة ُتقدم للمواطن، لافتًا إلى أن ضبط المنظومة يعتمد- أيضًا- على أُحادية الرقم القومي.

وأكد وزير التموين، أنه ينشد رفع الكفاءة وزيادة الفعالية، موضحًا أن رفع الكفاءة يتمثل في عدم تكرار الأفراد المستفيدين من الدعم، فيما تتمثل زيادة الفعالية في عدة إجراءات منها تقليل الفاقد في القمح خلال عملية التخزين والنقل، وتقليل الفاقد في حصص الدقيق.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "سياسات الدعم والإصلاح الاقتصادي في "، والتي انعقدت برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من أساتذة الاقتصاد ومنهم الدكتورة يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتور فخر الدين الفقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة سوسن مرسي - نائب رئيس أكاديمية طيبة.

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