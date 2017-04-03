بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب و المفكر السياسي إن محاربة مصر للإرهاب تعطي للدولة المصرية مكانة بوقوفها في موقع نضالي ضد القوى الإرهابية الظلامية، مشيرًا إلى إن مصر دولة مركزية محورية لها ثقل في العالمين العربي والإسلامي والقارة الإفريقية.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الاثنين، بأن مصر تحارب الإرهاب بكل شرف وبسالة وأن أهمية زيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية تتركز في محاربة مصر للإرهاب عسكريًا وفكريًا من خلال وسطية الإسلام وتجديد الخطاب الديني.

وأكد الكاتب والمفكر السياسي أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا نظرًا لكون الإسلام السياسي مصري المولد، لافتًا لأهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر وعدم تلطخ يد الجيش أو الشرطة المصرية بدماء الفلسطينيين.

وأشار مصطفى الفقي إلى إن مصر دولة شريفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث تتمسك بالثوابت وتدعم السلام، مؤكدًا أن الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط تتمثل في توازن العلاقات المصرية الإسرائيلية.