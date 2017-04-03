أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

Google+ Print
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

مصراوي Masrawy

الدكتور مصطفى الفقي

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب و المفكر السياسي إن محاربة للإرهاب تعطي للدولة المصرية مكانة بوقوفها في موقع نضالي ضد القوى الإرهابية الظلامية، مشيرًا إلى إن مصر دولة مركزية محورية لها ثقل في العالمين العربي والإسلامي والقارة الإفريقية.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الاثنين، بأن مصر تحارب الإرهاب بكل شرف وبسالة وأن أهمية زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تتركز في محاربة مصر للإرهاب عسكريًا وفكريًا من خلال وسطية الإسلام وتجديد الخطاب الديني.

وأكد الكاتب والمفكر السياسي أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا نظرًا لكون الإسلام السياسي مصري المولد، لافتًا لأهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر وعدم تلطخ يد الجيش أو الشرطة المصرية بدماء الفلسطينيين.

وأشار مصطفى الفقي إلى إن مصر دولة شريفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث تتمسك بالثوابت وتدعم السلام، مؤكدًا أن الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط تتمثل في توازن العلاقات المصرية الإسرائيلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر