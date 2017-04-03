وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية سيبدأ عقب الانتهاء من تحديث بيانات الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم، والمقرر له نهاية مايو المقبل.

وأكد المصيلحي، أن كافة المشكلات التي تواجه حاملي البطاقات التموينية، والتي شهدتها البطاقات - خلال الفترة الماضية - من حذف عشوائي، وإيقاف بعض البطاقات دون مبرر، وتأخر إصدار بدل التالف والفاقد ستنتهي يوليو المقبل على أقصى تقدير.

وأشار وزير التموين، إلى أنه تم إصدار حوالي 350 ألف بطاقة ذكية بدلًا لحاملي البطاقات الورقية "بدل فاقد وتالف"، والذين تقدموا بطلباتهم حتى 31 ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "سياسات الدعم والإصلاح الاقتصادي في مصر"، والتي انعقدت برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من أساتذة الاقتصاد ومنهم الدكتورة يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتور فخر الدين الفقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة سوسن مرسي - نائب رئيس أكاديمية طيبة.