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التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

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التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

مصراوي Masrawy

الدكتور علي المصيلحي وزير

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز فتحت دون النظر للأعباء التي ستنتج عنها، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز فقط يقدرون بـ 88 مليون مواطن، فيما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من منظومة السلع.

وأضاف المصيلحي، أن منظومة الخبز بدأت لهدف نبيل، ولكن وإن نظرنا إلى النتيجة الحالية سنجد أنها "مُرعبة"، نظرًا لأن تكلفة رغيف الخبز تقدر - حالياً - بـ 57 قرش.

وأكد وزير التموين، أنه لن يتم المساس بمنظومة الخبز أو سلع فارق نقاط الخبز، مشيرًا إلى أنه يتم العمل - حاليا - على اقتصار الدعم من الخبز على المستحقين، مؤكدًا أن منظومة الخبز يجب أن تظل دعمًا عينياً.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "سياسات الدعم والإصلاح الاقتصادي في "، والتي انعقدت برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من أساتذة الاقتصاد ومنهم الدكتورة يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتور فخر الدين الفقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة سوسن مرسي - نائب رئيس أكاديمية طيبة.

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