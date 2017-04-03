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ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم

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ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن- (د ب أ):

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم "الفظيع" على مترو أنفاق سان بطرسبرج اليوم الاثنين، وقال للصحفيين ردا على سؤال حول الهجوم: "فظيع. شيء فظيع. يحدث في جميع أنحاء العالم".

كانت مدينة سان بطرسبرج الروسية شهدت اليوم تفجير قنبلة محلية الصنع في أحد قطارات الانفاق مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين.
وتعتقد السلطات الروسية أن قنبلة بدائية الصنع تحتوي على شظايا هي التي انفجرت في قطار مترو انفاق بوسط سان بطرسبرج، وجاري البحث حاليا عن شخصين يشتبه في صلتهما بالهجوم.

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