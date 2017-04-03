ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان"

برلين- (د ب أ):

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانفجار الذي وقع في قطار أنفاق بمدينة سانت بطرسبرج الروسية اليوم الاثنين.

وقالت ميركل في برقية عزاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشرت مساء اليوم الاثنين في برلين إن كل الدلائل تشير إلى أن ما حدث هو هجوم جبان.

وأضافت: "إذا ثبت ذلك فعلا فإن الهجوم سيكون عملا بربريا أدينه بأشد العبارات ولابد من التوصل لمدبريه ومحاسبتهم".

كما أكدت ميركل أنها تشاطر عائلات الضحايا والمصابين أحزانهم وتتمنى لهم الشفاء العاجل.

كانت تقارير قد أفادت بأن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون إثر وقوع التفجير.