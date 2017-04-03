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أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا

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أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا

مصراوي Masrawy

تفجير مترو سان بطرسبورج

كتب - علاء المطيري:
نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية مقطع قالت إنه يرصد اللحظات الأولى لانفجار محطة مترو "سان بطرسبرج" الذي قالت السلطات الرسمية إنه خلف 10 قتلى و37 جريحا.

ووقع الانفجار، الإثنين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمدينة، مشيرة إلى أنه قدم تعازيه لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تجتهد لكشف ملابسات الحادث والتأكد من طبيعته الإرهابية.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إن حصيلة ضحايا تفجير عبوة ناسفة في عربة قطار داخل محطة مترو أنفاق مدنية سان بطرسبرج الروسية، ارتفعت إلى 14 قتيلا و50 جريحا، مضيفة أنه لا يزال هناك 39 مصابا داخل المستشفيات بينهم 6 في حالة خطرة.

ونفت الأجهزة الأمنية ما تناقلته وسائل إعلام حول وقوع تفجير ثان في مترو الأنفاق، لكنها أكدت إبطال مفعول عبوة ناسفة أخرى عثر عليها في محطة "بلوشاد فوستانيا" في مترو الأنفاق.

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