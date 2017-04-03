أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور

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حالة من الجدل أثيرت حول الفنان سمير صبري، بعد تداول برومو حلقة برنامج "فحص شامل" المذاع على فضائية "الحياة"، التي سوف يحل ضيفًا فيها، وأكّد خلالها أنه كانت تجمعه علاقة حب بالفنانة سماح أنور، منذ أكثر من 20 عامًا، لكنها لم تتوج بالزواج.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها "صبري"، ليعلن تفاصيل ارتباطه وحبه لسماح أنور، فقد تحدث عن ذات الأمر خلال حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، ببرنامج "مفاتيح" عبر فضائية "دريم 2"، مؤكدًا أنه كان يعتزم الزواج منها.

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وكشف صبري مع مفيد فوزي السبب الرئيسي لعدم إتمام الزواج، وهو الفارق الكبير بينهما في السن، إذ أنه يكبرها بـ22 عامًا، مشيرًا إلى أنه قام بشراء "دبلة الخطوبة" مكتوبًا عليها "سماح أنور"، لكنه تراجع عن طلب الزواج في آخر لحظة، موضحًا أنه ما زال يحتفظ بـ"الدبلة" حتى الآن.

وكانت سماح أنور قد نفت خلال حوار سابق لها مع سمير صبري، في برنامج "ماسبيرو" على قناة "تن"، شائعات زواجها من الفنان يحيى الفخراني، بعد مشاركتهما سويًا في عدة أعمال فنية، حيث قالت: "كل ما تردد عن هذا الزواج لا أساس له من الصحة، وسمير صبري بالنسبة لي شخص أحبه بعيدًا عن الأخوة والصداقة، بمعنى أنه حب بشكل مختلف حاجة تانية خالص".