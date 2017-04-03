صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة»

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افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الملتقى التوظيفى السابع الذى يستمر حتى الأربعاء الموافق 5 إبريل الجاري، وتنظمه لجنة "إيتوب" التابعة لكلية الصيدلة جامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد العنانى عميد الكلية.

وأكدت الدكتورة منى زغلول، المسئول عن لجنة "إيتوب"، ووكيل صيدلة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يهدف لتوفير فرص تدريب وعمل لطلاب كليات الصيدلة وخريجيها فى عدد من الصيدليات وشركات الأدوية الكبرى بالإضافة لجمع السير الذاتية لطلاب الفرقة الرابعة والخريجين وإرسالها للشركات والصيدليات الكبرى.

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وأضافت أنه سبق الملتقى دورات تدريبية لتعليم الطلاب كل من كتابة السير الذاتية - طرق اجتياز المقابلات الشخصية - تعريف الطلاب بالدورات الازمة للحصول على فرص عمل فى كبرى شركات الأدوية - مهارات الاتصال ".

وأشارت الدكتورة ناهد العنانى عميد صيدلة المنصورة لتميز فكرة الملتقى الذى يتطور من عام لآخر من خلال زيادة عدد الشركات التى توفر فرص عمل وتدريب للطلاب والخريجين والتى تجعل الطلاب ملمين بمتطلبات سوق العمل قبل الانتقال من الدراسة الإكاديمية لمطبات الحياة المهنية.