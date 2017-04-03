صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب»

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اعتبرت صحيفة "نويبو إيرالد" الكوبية، قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي استضافها البيت الأبيض، خطوة مهمة في إعادة العلاقات القوية بين مصر وأمريكا، بعد موجة الانتقادات التي كان يوجهها الساكن السابق للبيت الأبيض، في إشارة للرئيس السابق باراك أوباما.

وأكدت الصحيفة، في تقرير، أن المساعدات العسكرية ستكون الملف الأول الذي سيتناوله الرئيسان، تليه إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، واستعادة الشراكة الاستراتيجية التي بنتها مصر مع الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، مضيفة أن الملف الآخر للقمة هو مطالب جامعة الدول العربية، حول السلام مع إسرائيل، ويمكن أن يكون للسيسي موقف قوي لتشجيع التوصل إلى اتفاق إقليمي شامل للصراع العربي الإسرائيلي.

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وأوضحت الصحيفة أن العلاقات الجيدة بين الزعيمين اتخذت مسارًا جيدا منذ اجتماعهما الأول في سبتمبر، عند كان ترامب "مرشحًا للرئاسة"، حيث تحدث في حينها عن "الكيمياء جيدة" مع "السيسي"، محذرة من أن الزعيم المصري ربما لن يستفيد كثيرًا من الاجتماع.