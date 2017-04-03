غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان»

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تفتتح جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لكلية طب الأسنان تحت عنوان "قفزة نحو طب أسنان متميز".

يشهد فتتاح أعمال المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ونخبة من أساتذة طب الأسنان والخبراء المصريين والأجانب. وتتواصل أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

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ويستهدف المؤتمر، تبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد فى مجالات طب وعلوم الأسنان، وأساليب التدريب والتعليم الحديثة لطب الأسنان، ودعم التواصل المعرفى فى مجالات طب الأسنان المختلفة بين شباب الأطباء.

وصرح الدكتور عمرو أبو العز عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، أن البرنامج العلمي للمؤتمر تم اختياره بعناية ليعكس التطور الهائل في تقنيات وعلوم طب الأسنان حتي يتيح المجال لشباب أطباء الأسنان إكتساب مهارات خاصة من خلال المجاضرات ورش العمل المختلفة التي تتضمنها فعاليات المؤتمر والتي تغطي كافة تخصصات طب الأسنان، مشيراً إلي أن المؤتمر، في دورته الخامسة، سوف يشهد مشاركة عدد من أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية ، الي جانب محاضرين من المانيا ، اليونان ، لبنان ، البرازيل ، تركيا ، العراق ، السودان ، ودولة الامارات العربية .