اللجنة الفنية تنتظر عودة «طاهر» لحسم صفقات الأهلي

التحرير

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تنتظر اللجنة الفنية بالنادي الأهلي بقيادة الثنائي أنور سلامة وطه إسماعيل، نجوم القلعة الحمراء السابقين، عودة محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي، من العودة من السفر؛ وذلك لحسم ملف الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.

وأجلت اللجنة الفنية الاجتماع مع حسام البدري، المدير الفني، بشأن الوقوف على احتياجات الفريق، وتحديد اللاعبين التي سيتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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وعلمت «التحرير» أن محمود طاهر، رئيس لجنة الكرة، أخبر اللجنة الفنية بعدم التحدث مع المدير الفني للفريق في أي تفاصيل حتى عودته من الخارج.

ويعود رئيس الأهلي من رحلته العلاجية من الخارج خلال الأيام القليلة المُقبلة.