الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب

واشنطن - أ ش أ:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن في ختام مباحثات استغرقت نحو ساعتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعهد الرئيسان الأميركي والمصري خلال المباحثات بالتعاون معا في مكافحة الإرهاب. وقال ترامب للسيسي: "لديك صديق وحليف عظيم في الولايات المتحدة"، متعهدا بـ "علاقة طويلة وقوية جدا" مع مصر.

وأشاد السيسي بموقف ترامب "القوي" تجاه مكافحة الإرهاب وتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات عسكرية للحكومة المصرية، وقال: "ستجدني أنا ومصر بجانبك دائما في صياغة استراتيجية فعالة في جهود مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

وعقب انتهاء المباحثات الموسعة بين الجانبين، اصطحب الرئيس الأمريكي الرئيس السيسي عبر الحديقة الداخلية للبيت الأبيض إلى قاعة الغداء، حيث أقام مأدبة غداء عمل على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي في وقت لاحق الْيَوْمَ مع أعضاء غرفة التجارة المصرية الأمريكية.