محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح

الأقصر - محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح الجديد، والتأكد من تذليل كل المعوقات والمشاكل التي تواجه المزارعين أثناء توريد المحصول.

حضر الاجتماع كلاً من رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر العميد حسام شهاب، ومدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي، ومدير مديرية التموين، ووكيل وزارة الزراعة، ورئيس قطاع المطاحن، ومدير عام البنك الزراعي المصري في الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر على جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح أثناء عمليات التوريد والاستلام وصرف المستحقات، وإعداد تقارير وافية لمتابعة تلك العمليات، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير في استلام الأقماح، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرار الوزاري المشترك رقم 46 لسنة 2017 بشأن عمليات توريد القمح المحلي لموسم هذا العام.