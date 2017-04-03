رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، تناول خلاله عدد من التقارير حول المياه الجوفية في مصر، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

واستعراض إسماعيل، عدد من الدراسات المتعلقة بالمياه الجوفية، والترتيبات الخاصة بإجراء دراسة متكاملة بشأنها، وإمكانية تعظيم الاستفادة منها بما يلبي أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة، وبما يسهم في تحقيق هدف زيادة الإنتاج الزراعي لسد احتياجات السوق المحلى لعدد من المحاصيل.