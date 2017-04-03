الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً"

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

قال المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، إن الجميع رأى ما حدث اليوم داخل الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، والتي عقدت لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، وعلى الجميع أن يبدي رأيه، لكنني لن أعلق على الجمعية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية " لا توجد تعديلات فقد تم رفضها جميعا".

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الإثنين، الماضي على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.