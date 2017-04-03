أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً"

Google+ Print
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً"

مصراوي Masrawy

المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

قال المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، إن الجميع رأى ما حدث اليوم داخل الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، والتي عقدت لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، وعلى الجميع أن يبدي رأيه، لكنني لن أعلق على الجمعية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية " لا توجد تعديلات فقد تم رفضها جميعا".

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الإثنين، الماضي على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص