بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية

كتب – فتحي عمر:

قالت مصادر أمنية موثوقة بوزارة الداخلية، إن مناقشات ممثلي الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الرابعة والثلاثين، لمجلس وزراء الداخلية العرب، ستنصب على تأكيد تضامن جميع الدول العربية، وتفعيل أوجه التعاون بينها لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تأكيد أهمية العمل على ضبط الحدود بينها للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية والحد منها.

وأضافت المصادر أن مؤتمر وزراء الداخلية العرب المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري، في دولة تونس، سيبحث مع وفد من الانتربول الدولي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ويبحث عدة موضوعات هامة مدرجة على جدول الأعمال.

يترأس اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، الوفد الأمني رفيع المستوى، المشارك في المؤتمر، وأكدت مصادر أنه سيطير إلى تونس مساء الثلاثاء المقبل برفقة العديد من قيادات الوزارة، على رأسهم اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمتابعة، فضلا عن قيادات أمنية حضرت اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في مقدمتهم اللواء حاتم فتحي مدير إدارة العلاقات الدولية، واللواء هشام عبده مسئول ملف وزراء الداخلية العرب.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.