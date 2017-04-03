هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية، أن المتهم الأول في الهجوم على سفارة النيجر حسن أبو سريع، تمكن من الهروب أثناء نقله للمحاكمة بالجبل الأحمر.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام - لمصراوي اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط المتهم وتم عمل الأكمنة اللازمة، ونشر القوات، ومداهمة البور الإجرامية المرجح هروبها إليها لسرعة إلقاء القبض عليه.