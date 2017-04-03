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وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة

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وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير بيتر كيفيك سفير دولة المجر في القاهرة مساء الإثنين، بمقر الوزارة.

في مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات العلمية والتعليمية بين والمجر، مؤكدًا أن علاقات التعاون بين البلدين شهدت تطورًا ملموسًا على جميع الاصعدة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح السفير المجري أهمية العلاقات التعليمية والعلمية مع مصر، وأن بلاده منفتحة تمامًا لتعزيز تلك العلاقات بما يخدم استراتيجيات التنمية في البلدين. واستعرض السفير المجري، البرامج العلمية المشتركة مع مصر، وسبل مواجهة أي تحديات تواجهها تلك البرامج.

في المقابل، قال عبدالغفار إن استراتيجية الوزارة قائمة على تعزيز العلاقات مع الدول المتقدمة علميا وزيادة المنح الدراسية والتبادل الطلابي مع تلك الدول بما فيها المجر من أجل إحداث نهضة حقيقية في مصر، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وعد الوزير بسرعة مواجهة أي صعوبات تعوق التعاون فى مجال البرامج العلمية المجرية في مصر وتسهيل المشاركة فيها أمام الباحثين المصريين.

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