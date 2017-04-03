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برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة

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برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة

مصراوي Masrawy

النائب فوزي الشرباصي

كتب- أحمد علي:

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه التام للعمل الإرهابي الذي ضرب مدينة بطرسبرج الروسية، اليوم الاثنين، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وقال الشرباصي: "حادث روسيا الإرهابي دلالة أكيدة أن الإرهاب أصبح خطر عالمي، وأن الجميع مستهدفون ولن تبقى أياديه ملوثة بالدماء تعبث بالمنطقة العربية فقط بعد حادث لندن الارهابي وحادث بطرسبرج".

وشدد الشرباصى على ضرورة أن يكون حادث روسيا الارهابي بداية جديدة لخطوات اقليمية ودولية مشتركة لاقتلاع جذور الارهاب والسيطرة عليه.

وكانت الخارجية المصرية أصدرت بيانا رافضا للعملية الإرهابية التي وقعت في روسيا، مشيرةً إلى أن تكرار وتيرة العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا توجد دولة بمنأى عن هجمات الإرهاب، مما يضاعف الحاجة لتكاتف الجميع لوضع حد لهذه الموجة الإرهابية غير المسبوقة التي تمثل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين.

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