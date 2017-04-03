مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد

العراق- د ب أ:

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الاثنين، مقتل مدني وإصابة ثلاثة اخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف في ناحية الاسكندرية التابعة لمحافظة بابل، جنوبي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط ناحية الاسكندرية في طريق يؤدي إلى مجلس عزاء، مما تسبب بمقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين وإحراق ثلاث سيارات كانت متوقفة قرب مكان الانفجار.

وأوضحت المصادر "أن القوات العراقية سارعت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار وسمحت لسيارات الاسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات".