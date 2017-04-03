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فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا

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فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا

مصراوي Masrawy

تفجير سان بطرسبرج

باريس- أ ش أ:

أعلنت فرنسا عن تشديد التدابير الأمنية في وسائل النقل العام لديها في أعقاب التفجير الذي استهدف اليوم الاثنين محطة مترو بمدينة سان بطرسبورج الروسية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال وزير الداخلية "ماتياس فيكل"، في بيان أصدره قبل قليل: في أعقاب الأحداث التي وقعت في مترو بسان بطرسبورج وكإجراء وقائي، تقرر إعادة نشر وسائل الأمن في المواصلات العامة بمنطقة "إيل دو ﻓرانس".

وأضاف فيكل أن الفرنسية تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الفرنسيين في ظل التهديد الإرهابي المرتفع جدا، مشيرا إلى التزام قوات الأمن بأعلى درجات اليقظة والتعبئة التامة.

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