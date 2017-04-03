بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت إدارة التربية الخاصة بمحافظة أسوان احتفالية بيوم اليتيم تحت عنوان: "ارسم بسمة واصنع فرحة لإسعاد الأيتام"، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات المديرية والتلاميذ الأيتام وذوي الإعاقة .

وقال أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بأسوان: "إن الاحتفالية تهدف لرسم الفرحة وإسعاد الأيتام ومشاركتهم الاحتفال وتكريم المتفوقين منهم".

وقدم تلاميذ التربية الفكرية عددًا من الفقرات الفنية والفلكلورية، واختتمت الاحتفالية بتكريم المعلمين المحالين للمعاش بإدارة التربية الخاصة، كما قُدمت هدايا رمزية للتلاميذ الأيتام وذوي الإعاقة.