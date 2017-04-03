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بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة

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مصراوي Masrawy

التلاميذ المكرمينالتلاميذ المكرمين

الفقرات الفنية لذوى الاعاقةالفقرات الفنية لذوى الاعاقة

المشاركين فى المبادرةالمشاركين فى المبادرة

المكرمين فى المبادرةالمكرمين فى المبادرة

مبادرة ارسم بسمة 2مبادرة ارسم بسمة 2

مبادرة ارسم بسمةمبادرة ارسم بسمة

أسوان - إيهاب عمران:
نظمت إدارة التربية الخاصة بمحافظة أسوان احتفالية بيوم اليتيم تحت عنوان: "ارسم بسمة واصنع فرحة لإسعاد الأيتام"، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات المديرية والتلاميذ الأيتام وذوي الإعاقة .

وقال أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بأسوان: "إن الاحتفالية تهدف لرسم الفرحة وإسعاد الأيتام ومشاركتهم الاحتفال وتكريم المتفوقين منهم".

وقدم تلاميذ التربية الفكرية عددًا من الفقرات الفنية والفلكلورية، واختتمت الاحتفالية بتكريم المعلمين المحالين للمعاش بإدارة التربية الخاصة، كما قُدمت هدايا رمزية للتلاميذ الأيتام وذوي الإعاقة.

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