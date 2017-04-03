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فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

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فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

التحرير

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قال الخبير بالشئون الأمريكية، دكتور عاطف عبد الجواد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ، سيزيد من التعاون المخابراتي والمعلوماتي مع لدحر الإرهاب، موضحا أنه  سيدعم مصر بأسلحة تساعدها في التعامل مع الإرهاب.

وأضاف عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "ترامب يدرك أن مصر بلد فقير، ويحتاج لدفعة اقتصادية، فهو رجل أعمال متفوق، ولن يعطي مصر دون مقابل، فهو يتوقع منها تعاونًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب".

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وتابع: "ترامب يعمل على تقليل العديد من الميزانيات، خاصة ميزانية وزارة خارجية أمريكا، ويعمل على تقليل المساعدات الخارجية، عدا إسرائيل، متسائلًا حول كيفية أن يزيد ترامب المساعدات لمصر في ظل تقليصه الميزانيات للعديد من الوزارات.

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التحرير

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