فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الخبير بالشئون الأمريكية، دكتور عاطف عبد الجواد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزيد من التعاون المخابراتي والمعلوماتي مع مصر لدحر الإرهاب، موضحا أنه سيدعم مصر بأسلحة تساعدها في التعامل مع الإرهاب.

وأضاف عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "ترامب يدرك أن مصر بلد فقير، ويحتاج لدفعة اقتصادية، فهو رجل أعمال متفوق، ولن يعطي مصر دون مقابل، فهو يتوقع منها تعاونًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب".

شاهد أيضا

وتابع: "ترامب يعمل على تقليل العديد من الميزانيات، خاصة ميزانية وزارة خارجية أمريكا، ويعمل على تقليل المساعدات الخارجية، عدا إسرائيل، متسائلًا حول كيفية أن يزيد ترامب المساعدات لمصر في ظل تقليصه الميزانيات للعديد من الوزارات.