الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك كيمياء وضحت جليةً بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الأوضاع في المنطقة تعطي السيسي مكانة معينة، خاصةً أنه أول من حارب الإرهاب.

أضاف الفقي، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «مصر ليست في أفضل حالاتها، لكن هذا لا ينفي أبدًا أنها دولة ذات ثقل في المنطقة العربية والإسلامية»، موضحًا أن «اللقاء ودي، وركز على أمور لها أهميتها».

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تابع أن «الإدارة الأمريكية معنية بأمن إسرائيل ومكافحة الإرهاب في العالم، وهذه النقاط تحديدًا تتعلق بمصر في المقام الأول، ما جعل ضرورة تقارب أمريكي مصر»، موضحًا أن ترامب يعلم جيدًا أن «مصر هي الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب بطرق فكرية وليست عسكرية».