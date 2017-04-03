جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

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دعا الدكتور جهاد الخازن، الكاتب الصحفي الكبير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من احتياجها إليه.

أضاف الخازن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا ناجحة، لافتًا إلى أن الرئيسين المصري والأمريكي اتفقا في ملف مكافحة الإرهاب.

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وتابع: «أرجو أن تستمر العلاقة الجيدة بين البلدين، أولًا لمصلحة مصر، ثم للأمة العربية جمعاء، وأرجو أن تكون العلاقة متكافئة»، مشدّدًا على أن مصر في قلب الأمة العربية.