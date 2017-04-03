حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018

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قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إنه لم يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2018، متابعًا: "لا أرى منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة".

وأضاف "بدراوي"، في تصريحات تليفزيوني، اليوم الإثنين، أنه يدعم رؤية مصر في 2030 بنسبة 60%، سيكون هناك نجاحات كثيرة، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم الجديد طارق شوقي، لديه رؤية واضحة وناجحة لتطوير التعليم، وأنه يشعر بالأمل منذ توليه الوزارة، ونه بأنه يتخوف كثيرًا من أخذ الحكومة لطارق شوقي إلى شكليات جانبية تشغله عن طريقة تصحيح التعليم.

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وأوضح أن "التعليم" أكبر وزارة في مصر، التي تعاني من أزمة في ترشيد الإنفاق بالمؤسسات الحكومية.