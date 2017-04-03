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خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة

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خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة

التحرير

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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفير بيتر كيفيك سفير دولة المجر في القاهرة، مساء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة.

في مستهل اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات العلمية والتعليمية بين والمجر، مؤكدا أن علاقات التعاون بين البلدين شهدت تطورا ملموسا على جميع الأصعدة خلال الفترة الماضية.

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وأوضح السفير المجري أهمية العلاقات التعليمية والعلمية مع مصر، وأن بلاده منفتحة تماما لتعزيز تلك العلاقات بما يخدم استراتيجيات التنمية في البلدين، واستعرض السفير المجرى البرامج العلمية المشتركة مع مصر وسبل مواجهة أى تحديات تواجهها تلك البرامج.

في المقابل، أوضح عبد الغفار أن استراتيجية الوزارة قائمة على تعزيز العلاقات مع الدول المتقدمة علميا، وزيادة المنح الدراسية والتبادل الطلابي مع تلك الدول بما فيها المجر، من أجل إحداث نهضة حقيقية في مصر والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وعد الوزير بسرعة مواجهة أى صعوبات تعوق التعاون فى مجال البرامج العلمية المجرية في مصر وتسهيل المشاركة فيها أمام الباحثين المصريين.

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التحرير

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