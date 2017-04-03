مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي

التحرير

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يعاني سكان منطقة رشدي يسى التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، من وجود سور يقع في محيط تقاطع خطر ما يسبب العديد من الحوادث ويشكل خطرا على الأرواح.

وبرغم صدور قرار من الوحدة المحلية بأبو المطامير برقم ١٣٧ بإزالة السور منذ عام 2013 لأنه يقع في أملاك الدولة إلا أنه لم تستطع أي جهة تنفيذ هذا القرار حتى الآن.

مصطفى موسى، أحد الأهالي قال لـ"التحرير"، إنه رغم أن قرار إزالة السور بات وجوبيا ولا يجوز الطعن عليه لانقضاء المدة المحددة للطعون وفقا لصحيح القانون، ومع ذلك استخدم صاحبه علاقاته ونفوذه في عدم تنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب العارم داخل المدينة بسبب تعنت صاحب السور الذي يحاول باستماتة التعدي على القانون وعدم إزالته.

عبد العاطى السبكي، أحد الأهالي، أوضح أن صاحب السور يمتلك وآخرين 30 فدانا زراعيا عن والده، وفي عام 1978 تقدموا بطلب للمحافظة لتقسيم تلك الأراضي وتحويلها من أراض زراعية إلى مبان سكنية وأعدوا مخططا لما سوف تكون عليه تلك المنطقة وصدر لهم قرار التقسيم رقم 1010 لسنة 1978.

وأشار إلى أنهم وجدوا أنهم سيخسرون من تلك الأرض قرابة الـ33% كمنافع عامة للدولة تستقطع لعمل شوارع كبيرة إضافة إلى التزامهم ببناء مسجد ومدرسة إعدادية ومنتزه وساحة شعبية، فسعوا جاهدين لإلغاء قرار التقسيم وبالفعل استطاعوا إلغائه عام 1979 بصدور القرار رقم ٣٨٦.

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وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن قاموا بالتحايل على القانون وقاموا بتجريف تلك الرقعة الزراعية وتقسيمها إلى قطع صغيرة بحد أقصى 200 متر وبيعها للأهالي الذين قاموا بالبناء عليها بشكل عشوائي، وتحولت المنطقة إلى منطقة عشوائيات تفتقر إلى أدنى حقوقها من الخدمات.

وأشار إلى أنهم لم يكتفوا بذلك بل تعدوا على حرم الترع والمصارف بالبناء وصدرت لهم محاضر وقرارات إزالة من هيئة الري وهيئة الصرف والوحدة المحلية ولم ينفذ منها أي قرار.

وتابع أنه رغم أن الدولة نزعت ملكية جزء من أراضي حرم تلك الترع والمصارف وصرف تعويضات لهم عنها إلا أنهم تعدوا عليها مرة أخرى وقاموا بالبيع فيها بالمخالفة للقانون وأهدروا الملايين من الجنيهات على الدولة وتعدوا ومازالوا يتعدون على أراضي أملاك الدولة بمباركة بعض الجهات المعنية كالزراعة والري.

فيما قال المهندس راضي عمار، رئيس مدينة أبو المطامير، فى تصريح لـ"التحرير"، إن السور صدر له قرار إزالة وتم إخطار مركز شرطة أبو المطامير وفي انتظار تطبيق القرار.