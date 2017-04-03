كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

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قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق ومستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الاقتصادية، إن زيارة الأخير للولايات المتحدة لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر.

أضاف الجنزوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»، أن «مصر في حاجة لأمريكا لتدعيمها في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك الولايات المتحدة في حاجة كبيرة لمصر».

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تابع أن «السيسي ذهب لأمريكا للحديث باسم الوطن العربي أجمع»، لافتًا إلى أنه «فخر لأي مصري أن رئيسه تحدث عن قضيته الأزلية، وهي القضية الفلسطينية، قبل المصالح الخاصة لبلاده».