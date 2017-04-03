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كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

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كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

التحرير

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قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق ومستشار الرئيس عبد الفتاح للشئون الاقتصادية، إن زيارة الأخير للولايات المتحدة لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في .

أضاف الجنزوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «»، أن «مصر في حاجة لأمريكا لتدعيمها في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك الولايات المتحدة في حاجة كبيرة لمصر».

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تابع أن «السيسي ذهب لأمريكا للحديث باسم الوطن العربي أجمع»، لافتًا إلى أنه «فخر لأي مصري أن رئيسه تحدث عن قضيته الأزلية، وهي القضية الفلسطينية، قبل المصالح الخاصة لبلاده».

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التحرير

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