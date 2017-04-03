محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق

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كتب:- سميرة حسن

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، عددًا من المخالفات ببعض المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.

قامت لجنة المتابعة بالديوان العام للمحافظة بالمرور على العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على الانضباط الإداري للعاملين، وتبين بالمرور على مستشفى الصدر بدمياط غياب 16 عاملًا، وخروج 9 بدون إذن.

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كما تم المرور على وحدة طب الأسرة بـ: شرمساح، كفر تقى، ميت الخولي، كفر المياسرة والسلام، ولم يتم تسجيل أي مخالفات إدارية،ولكن تلاحظ وجود عجز في الأطباء بعدد من تلك الوحدات.

وبالمرور على وحدة طب الأسرة بالناصرية بفارسكور تبين غياب 3 بدون إذن وخروج 3 آخرين بدون الحصول على خطوط سير، وبالمرور على وحدة طب الأسرة بفارسكور تبين غياب 3 وانصراف 3 بدون إذن أو خطوط سير وتبين انصراف أحد العاملين بالسنانية دون إذن وغياب 3 آخرين.

بالعرض على المحافظ، قرر إحالة كافة المخالفات التي سجلتها لجنة المتابعة بتلك المستشفيات والوحدات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.