نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط

كتب- أحمد علي:

ثمن النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن قمة السيسي- ترامب ستكون قمة فارقة في مصير الشرق الأوسط كله خصوصًا أن مصر تتصدر الجهود العربية والدولية في محاربة الإرهاب منذ أكثر من 3 أعوام.

وشدد إسماعيل- في بيان له، الاثنين- أن زيارة السيسي لأمريكا تنطوي على علامات بالغة الدلالة في مقدمتها تعميق التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، و تعزيز سبل التعاون العسكرية والاقتصادية، وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب، والتعرف على رؤية الإدارة الجديدة بشأن قضايا المنطقة.

هذا بجانب جذب الاستثمارات الأمريكية لمصر، و إصلاح العلاقات المصرية- الأمريكية بعد توترها فى السنوات الماضية، واستعراض الرؤية المصرية بالنسبة للقضية الفلسطينية والموقف الليبى والوضع السوري، مشيرًا إلى أن كافة الأوساط العربية والدولية تعلق آمالا كثيرة على لقاء السيسي – ترامب والنتائج التي سيخرج بها.