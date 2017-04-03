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إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا

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إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا

مصراوي Masrawy

إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية

روما (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الاثنين ترحيل 3 أشخاص يشتبه أنهم متطرفون من إيطاليا لصلتهم بخلية إرهابية تم اكتشافها في مدينة فينيسيا (البندقية).

كان الأشخاص الثلاثة وهم من مواطني كوسوفو مرتبطين بأربعة أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون تم احتجازهم الأسبوع الماضي بعدما علمت سلطات مكافحة الارهاب أن الأشخاص الأربعة يخططون لشن هجوم على جسر ريالتو الذى يعود للقرن السادس عشر والذى يمتد على قناة فينيسا الكبرى.

وقالت الشرطة إنها كشفت أدلة على أن الأشخاص السبعة شاهدوا مقاطع من تنظيم الدولة الإسلامية من أجل التدريب على الذبح وكيفية صنع قنابل.

وقامت السلطات الإيطالية بترحيل 162 شخصا يشتبه في أنهم متطرفون منذ كانون ثان/يناير .2015

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مصراوي Masrawy

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