روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا

موسكو -أ ش أ:

قالت قناة روسيا اليوم الإخبارية إن حصيلة ضحايا تفجير عبوة ناسفة في عربة قطار داخل محطة مترو أنفاق مدنية سان بطرسبورج الروسية، ارتفعت إلى 14 قتيلا و50 جريحا، مضيفة أنه لا يزال هناك 39 مصابا داخل المستشفيات بينهم 6 في حالة خطرة.

وأعلنت سلطات بطرسبورج الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الثلاثاء.

ونفت الأجهزة الأمنية ما تناقلته وسائل إعلام حول وقوع تفجير ثان في مترو الأنفاق، لكنها أكدت إبطال مفعول عبوة ناسفة أخرى عثر عليها في محطة "بلوشاد فوستانيا" في مترو الأنفاق.

كانت وزيرة الصحة الروسية "فيرونيكا سكفورتسوفا"، قالت في تصريحات سابقة إن الحصيلة النهائية للانفجار هي سقوط 10 قتلى و37 جريحا.