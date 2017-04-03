الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج"

موسكو- (د ب أ):

تبحث السلطات الروسية عن شخصين يشتبه في تورطهما في التفجير الدموي الذي استهدف أحد قطارات الانفاق بوسط مدينة سان بطرسبرج.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن أحد المشتبه بهما وضع قنبلة تحت مقعد في القطار، بينما زرع الآخر قنبلة لكنها لم تنفجر في محطة قريبة.

وبثت وسائل الإعلام الحكومية الروسية لقطات لكاميرا أمنية تظهر مشتبها به ذا لحية طويلة ويرتدي ملابس داكنة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن السلطات الروسية تعتقد أن قنبلة بدائية الصنع تحتوي على شظايا هي التي انفجرت في قطار مترو انفاق بوسط سان بطرسبرج اليوم.

وجرى العثور على قنبلة أخرى بدائية الصنع لم تنفجر في محطة قريبة، وجاري التحقيق في الانفجار على أنه هجوم إرهابي.

كان الرئيس فلاديمير بوتين يزور المدينة، مسقط رأسه، لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو. وقدم بوتين تعازيه لأسر الضحايا.

وأفادت وزارة الصحة الروسية بمقتل 10 أشخاص وإصابة 36 في التفجير.