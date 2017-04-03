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ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

لحوم وأدوية منتهية الصلاحية (1)لحوم وأدوية منتهية الصلاحية (1)

لحوم وأدوية منتهية الصلاحية (2)لحوم وأدوية منتهية الصلاحية (2)

لحوم وأدوية منتهية الصلاحية (3)لحوم وأدوية منتهية الصلاحية (3)

المنوفية - مروة فاضل:

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حملة مفاجئة، ضمت مفتشين من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة، على بعض دور الأيتام، ومنها "مؤسسة البنين بعزبة الملجأ التابعة لجمعية الهلال الأحمر".

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها ضبط 55 كيلو لحم و7 كيلو سمك مجمد متغيرة اللون والرائحة، و 36 كيلو أرز و3 أكياس مكرونة منتهية الصلاحية.

وفي مؤسسة البنين بعمارات بشاير الخير التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وجدت العديد من المخالفات، أهمها ضبط 20 علبة جبنه دومتي 500 جرام منتهية الصلاحية، و 4 كيلو لحم مفروم بدون بيانات، و5 دجاجات مجمدة بها تغير باللون والرائحة، و6 عبوات من دواء جرين 250VI منتهية الصلاحية منذ 12/2016 .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات السابقة، وإعدام جميع الأصناف منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

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