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بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكّن رجال مديرية تموين الحسينية في الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط 25 طن سكر، مجهول المصدر، قبل بيعه في السوق السوداء.

كانت معلومات وردت لرجال مديرية ، تفيد بقيام أحد الأشخاص بنقل كميات كبيرة من السكر داخل سيارة نقل بمدينة الحسينية.

وضبطت لجنة من الإدارة التموينية بالحسينية، المدعو "ن.ش.ك" من محافظة كفر الشيخ، وذلك حال قيادته السيارة رقم 69339 (نقل كفر الشيخ)؛ وبحوزته 500 شيكارة سكر تمويني مُدعم، إجمالي وزن 25 طن، بدون فواتير، بغرض الإتجار به في السوق السوداء.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتسليمهم لمركز شرطة الحسينية، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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