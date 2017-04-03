"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

واشنطن- أ ش أ:

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر اليوم الاثنين، بالبيت الأبيض مأدبة غداء عمل على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له.

وعقب انتهاء المباحثات الموسعة بين الجانبين، اصطحب الرئيس الأمريكي الرئيس السيسي عبر الحديقة الداخلية للبيت الأبيض إلى قاعة الغداء.

وتعهد الرئيسان الأميركي والمصري خلال المباحثات بالتعاون معا في مكافحة الإرهاب. وقال ترامب للسيسي: "لديك صديق وحليف عظيم في الولايات المتحدة"، متعهدا بـ "علاقة طويلة وقوية جدا" مع مصر.

وأشاد السيسي بموقف ترامب "القوي" تجاه مكافحة الإرهاب وتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات عسكرية للحكومة المصرية، وقال: "ستجدني أنا ومصر بجانبك دائما في صياغة استراتيجية فعالة في جهود مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

كان الرئيسي السيسي قد التقى ترامب في سبتمبر الماضي على هامش فعاليات الدورة 71 للأمم المتحدة، كما كان أول المهنئين بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.