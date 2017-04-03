السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

واشنطن- أ ش أ:

يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه غدا الثلاثاء ، بلقاء مع العاهل الأردني عبد الله بن الحسين ملك الأردن بمقر إقامتهما بالعاصمة الأمريكية واشنطن يعقب ذلك لقاء مع هريبيرت ريموند ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي ثم يلتقي ريكيس تليرسون وزير الخارجية الأمريكي، يتوجه بعده إلى مقر الكونجرس في مبني الكابيتول حيث يعقد أكثر من لقاء يبدأها بديفيد نونز رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة يعقبه لقاء مع ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بحضور 25 من أعضاء اللجنة ، ثم يلتقي بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي.

عقب ذلك يلتقي مع السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بحضور 21 من أعضاء اللجنة، ويختتم الرئيس السيسي نشاطه داخل المجلس بلقاء مع السيناتور ميتش ماكونال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي.