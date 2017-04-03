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الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب"

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الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب"

مصراوي Masrawy

تفجير سان بطرسبرج

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف التفجير الذي وقع، الاثنين، بمدينة "سان بطرسبرج" ثاني أكبر المدن الروسية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر الشريف، استنكاره الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الخبيثة التي ترفضها كافة الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مشددًا على أن استباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين واستهداف الأماكن العامة دليل على تجرد مرتكبي هذا الحادث من الإنسانية.

وجدد الأزهر دعوته إلى ضرورة تكاتف الجهود والمساعي الدولية لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتكاتف الدولي من أجل وضع إستراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب الذي بات يهدد العالم أجمع.

وتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء لأهالي وأسر الضحايا، ولروسيا حكومةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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