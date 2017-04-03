أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء

Google+ Print
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء

مصراوي Masrawy

شيخ الفواخرية

القاهرة - مصراوي:

قال مصدر أمني في مدينة العريش إن اختطاف الشيخ "حمدي جودة" شيخ قبيلة الفواخرية من أمام منزله اليوم جاء بعد أسبوع من مقطع لتنظيم "أنصار بيت المقدس" حذروا خلاله أهالي سيناء من إقامة جلسات القضاء العرفي مفتين بتحريمها.

وأوضح المصدر أن الشيخ حمدي جوده أحد كبار القضاة العرفيين في سيناء، وأكبر رمز لقبيلة الفواخرية، فضلاً عن كونه شيخ حكومي تابع لوزارة الداخلية بسيناء.

وفي سياق متصل، أكد عدد من أهالي الفواخرية شعبية الشيخ حمدي، وأضاف آخرون: "يلجأ إليه جميع السيناويون لحل مشاكلهم كونه محبوبًا على غرار الشيخ سالم أبو حراز الذي أعدمه بيت المقدس قبل 3 أشهر".

واختطفت عناصر تتبع "بيت المقدس"، صباح اليوم الإثنين، الشيخ حمدي جودة، من أمام منزله بقرية الفواخرية، تحت تهديد السلاح، فيما حرر أقارب الشيخ محضرًا بقسم شرطة ثالث العريش يحمل رقم 407/2017 إداري قسم ثالث العريش باختفاء الشيخ.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة