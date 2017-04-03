مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء

القاهرة - مصراوي:

قال مصدر أمني في مدينة العريش إن اختطاف الشيخ "حمدي جودة" شيخ قبيلة الفواخرية من أمام منزله اليوم جاء بعد أسبوع من مقطع فيديو لتنظيم "أنصار بيت المقدس" حذروا خلاله أهالي سيناء من إقامة جلسات القضاء العرفي مفتين بتحريمها.

وأوضح المصدر أن الشيخ حمدي جوده أحد كبار القضاة العرفيين في سيناء، وأكبر رمز لقبيلة الفواخرية، فضلاً عن كونه شيخ حكومي تابع لوزارة الداخلية بسيناء.

وفي سياق متصل، أكد عدد من أهالي الفواخرية شعبية الشيخ حمدي، وأضاف آخرون: "يلجأ إليه جميع السيناويون لحل مشاكلهم كونه محبوبًا على غرار الشيخ سالم أبو حراز الذي أعدمه بيت المقدس قبل 3 أشهر".

واختطفت عناصر تتبع "بيت المقدس"، صباح اليوم الإثنين، الشيخ حمدي جودة، من أمام منزله بقرية الفواخرية، تحت تهديد السلاح، فيما حرر أقارب الشيخ محضرًا بقسم شرطة ثالث العريش يحمل رقم 407/2017 إداري قسم ثالث العريش باختفاء الشيخ.​