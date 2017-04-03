"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ

طرابلس- أ ش أ:

قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم كرنفودة، إن البرلمان وافق على العودة لطاولة الحوار، بعد أن حدد في جلسته اليوم، 7 ثوابت.

وأضاف "كرنفودة" أن المجلس اجتمع اليوم بحضور رئيسه المستشار عقيلة صالح و60 عضوا، وحددوا عددا من الثوابت هي: تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ويقوم المجلس الرئاسي بتكليف رئيس للحكومة ليس من أعضاء المجلس الرئاسي، كما يتولى رئيس الحكومة تشكيل الحقائب الوزارية.

وأشار إلى أن الثوابت تشمل أيضا، أن تقوم الحكومة بعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة، كما يشكل مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" الذين انتخبوا في 7-7-2012، والتأكيد على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وأن يكون الحوار السياسي داخل ليبيا وتعقد كل جلساته بليبيا.